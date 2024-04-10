Средства ПВО за сутки сбили 172 украинских беспилотника и три авиабомбы Hammer

Российские средства ПВО за последние сутки сбили более 170 украинских беспилотников и три авиабомбы Hammer. Об этом сообщила журналистам на брифинге в среду пресс-служба Минобороны РФ.

"Сбиты 172 украинских беспилотных летательных аппарата, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", — говорится в сообщении военного ведомства.

Управляемую авиационную бомбу Hammer разработали специалисты французской компании Safran Electronics & Defense. Базовая версия боеприпаса состоит из носового модуля с системой наведения и хвостового модуля, который имеет оперение и ракетный ускоритель. Всё это присоединяют к обычной неуправляемой 250-килограммовой бомбе. Предполагается, что Hammer может поражать цели дальностью около 70 км.