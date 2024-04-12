Советские смешарики: В какие цвета красили автобусы в СССР и что означал главный пигмент Система советского общественного транспорта опиралась не только практичность, логистику, но даже на психологию при выборе цвета для покраски автобусов. Почему оттенок "охры" так прочно обосновался в истории и какие пигменты использовались еще - в материале Life.ru. 11 апреля, 21:40

Большая часть автобусов в позднем СССР была покрашена в желтый цвет, который назывался «охра». В этот цвет были в обязательном порядке окрашены все городские автобусы, все школьные автобусы и все автобусы, перевозящие детей. Цвет назывался «охра». Это был распространенный и недорогой пигмент, который состоял из окиси железа и естественной глины – охры, той самой, которой на стенах пещер рисовали еще доисторические люди.

Если оглянуться назад в историю отечественного автомобилестроения, то окажется, что советская промышленность выпускала десятки различных моделей автобусов, как городских, так и междугородних. Но на деле советские люди знали четыре марки автобусов. Автобус ЛиАЗ-677 ездил по городу и на пригородных маршрутах; капотный КАВЗ верой и правдой служил в горной, в сельской местности и на предприятиях.

Неприхотливый ПАЗик возил колхозников, студентов и школьников между населенными пунктами в отдаленных районах. Львовский автобус ЛАЗ служил на предприятиях и возил пассажиров на междугородних линиях наравне с импортным «Икарусом». Но все ли автобусы красили «охрой»?

КАВЗ: красили, но редко

Курганский автобусный завод начал выпускать автобусы КАВЗ-685 с 1971 года. Модель базировалась на шасси от грузовика ГАЗ-53 и вмещала 21-ого пассажира. Благодаря грузовому шасси, автобус отличался повышенной проходимостью, и его использовали в отдаленных таёжных поселках, в горной местности, на лесозаготовках. Но выпускали таких автобусов немного: проектная мощность завода составляла 5 тысяч автобусов в год.

В 1981 году завод выпустил ограниченную серию автобусов на шасси «Урал-375» – для использования в тяжелых таёжных условиях. В 1985 году была разработана версия на шасси от «стотридцатого» ЗИЛа для высокогорных районов. КАВЗ отличался довольно высокой надежностью – расчетный период между капремонтами составлял 260 тысяч километров. Двигатель в суровых условиях Сибири было легко обслуживать. Салон был теплым, сиденья – мягкими, а форточки легко открывались.

Но перейдем к цвету. Многие сейчас считают, что КАВЗ красили в желтый цвет, но это не так – красить его в охру стали только в 1990-е годы, когда СССР уже ушел в прошлое. А в 2001 году завод стал выпускать школьные автобусы, которые отвечали новым правилам безопасности. Их выпустили 3 тысячи штук, и их фотографии с надписью «дети» разлетелись по всему Интернету. Эти автобусы выпускали до 2006 года.

Но в СССР КАВЗы были двухцветными: низ был голубого или светло-зеленого цвета, а верх – белым. Иногда автобусы были голубыми. Единственная модификация, которая имела светло-желтый цвет с красной полосой, были автобусы, которые выпускали для почтовых отделений. Они имели дополнительный отсек для почты, который располагался под задним рядом сидений, и были радиофицированы.

Автобусы ЛАЗ: красили, но не все!

ЛАЗы выпускались на Львовском заводе, начиная с 1958 года. Первым автобусом был ЛАЗ-697 «Турист» вместимостью 33 пассажира. Этот автобус с различными модификациями выпускался до 1982 года и верно служил советским людям на междугородних рейсах. Со временем его вместимость была увеличена до 41-го пассажира, а мощность двигателя достигла 160 л.с.

По сравнению с трудягой КАВЗом он выглядел как авиалайнер рядом с «кукурузником». Круглые фары отражали дух времени 1960-х годов, а внутри было довольно комфортно: багаж можно было поставить в специальные отсеки, для удобства пассажиров были предусмотрены мягкие сиденья с откидными спинками, дополнительные амортизаторы обеспечивали плавный ход. Двигатель располагался сзади. Зимой автобус был теплым.

«Турист» был не единственным междугородним автобусом из семейства ЛАЗов. С 1966 завод выпускал 699-ю модель. Она отличалась пневмоподвеской, мощность двигателя достигала 180 л.с.

Увы, со временем производители пошли по пути упрощения: форточки на окнах исчезли, их заменили воздухозаборником на крыше. Летом в таком автобусе было душно. А когда воздухозаборник открывался, то поток воздуха продувал пассажиров, сидевших рядом.

Основной цвет междугородних ЛАЗов был белым с голубыми, зелеными или светло-коричневыми полосами. В охристый и даже в оранжевый цвет красили только городские автобусы ЛАЗ-4202. Их весьма ограниченными сериями на КамАЗовском двигателе стали выпускать в 1978 году. Увы, испытания показали, что автобусу не хватает надежности. Подводила трехступенчатая коробка передач, быстро расшатывался кузов.

Автобусы пытались модернизировать. Дефорсировали двигатели, меняли КП и геометрию кузова, увеличивали количество сидений с 21 до 35 — для пригорода, пробовали устанавливать допоборудование, чтобы автобус работал на природном газе. Но модель «не задалась» – количество выпущенных автобусов измерялось едва ли тысячами. Выпуск был прекращен в 1993 году.

Легендарный ПАЗик: еще как красили

В отличие от КАВЗа, конструкторы ПАЗ-652 пошли по другому пути. Двигатель они расположили внутри салона, в передней части рядом с водителем. Радиатор установили сбоку, в еще (и это стало настоящим проклятием для пассажиров) салон отапливался теплым воздухом из двигателя. Такая компоновка позволила заводу выпускать очень компактные автобусы.

Но она же стала проклятьем: в салоне пахло бензином, а если еще и в двигателе где-то «секло», то в него просачивались выхлопные газы. Зато сиденья были мягкими, а решить проблему с запахами предлагалось сначала с помощью форточек, а позже – с помощью раздвижных окон. Сидя в нем мог ехать 21 человек, еще столько же могли ехать стоя.

Первый ПАЗ-652 был выпущен в 1958 году и имел окраску в два цвета – кузов был покрашен в оранжевый цвет, а крыша и низ – в белый. Это не была «охра», это был именно оранжевый. Круглые фары и большой шильдик с эмблемой завода предавали автобусу шарм.

В 1960 году в производство пошла модель ПАЗ-672. Спустя семь лет его модернизировали: увеличили проем окон, облегчили кузов, В 1970-х годах увеличили ресурс двигателя до 390 тысяч километров, изменили габаритные огни и «поворотники». Но в остальном автобус оставался неизменным на протяжении десятилетий. При этом в год Павловский завод выпускал больше 90 000 автобусов. Выпускать модель прекратили только в 1989 году.

Истины ради стоит отметить, что кузов красили по-разному. Часто основной цвет был белый с голубыми полосами, иногда – голубой с белой крышей. Иногда его делали даже красным с белой крышей. Дело в том, что автобусы имели свою специфику: они не только возили пассажиров, но и служили кинопередвижками (была в СССР такая забытая уже действительность, когда в деревни привозили и показывали новые фильмы), в ПАЗиках размешали мобильные госпитали и даже станции для забора крови. Но большую часть ПАЗ-672 красили в уже знакомую нам охру, то есть они действительно были желтыми!

Городские автобусы: от ЛиАЗа до «Икаруса»

Но чаще всего в охру красили автобусы, которые ездили на городских маршрутах. В СССР это был автобус Лукинского автобусного завода ЛиАЗ-677М. Его стали выпускать в 1968 году и закончили в 1994 году. Модель ЛиАЗа тоже словно застыла во времени. Впрочем, модернизации были. Например, в 1973 году стали выпускать ЛиАЗ-677Б – для пригородных перевозок. Отличия от базовой модели были минимальными: запасное колесо и люки вентиляции в крыше. Сзади на накопительной площадке были установлены дополнительные сиденья.

Базовая городская модель была оснащена 25-ю мягкими сиденьями. С правой стороны они были сдвоенными, с левой – одинарными. Проход был узким. В час пик в него набивалось больше сотни человек: согласно расчетам вместимость ЛиАЗа составляла 110 пассажиров – 8 персон на один квадратный метр! Часто люди выбирались из него, потеряв по дороге все пуговицы и оборвав карманы. Тем более, что водители особо с пассажирами не церемонились: от души газовали и тормозили, и беднягам то и дело приходилось кричать водителю: «Осторожней! Не дрова везешь!»

Всего Лукинский завод выпустил на дороги страны больше 390 000 автобусов. Но во многих городах проблему это не решило. Днем время ожидания на остановках могло достигать сорока минут, зимой пассажиры замерзали. В 1980-х по решению партийных чиновников к городским перевозкам стали привлекать ведомственный транспорт.

Проблема решилась лишь тогда, когда в СССР стали закупать венгерские автобусы-гармошки «Икарус-280.01». Все они были покрашены в цвет «охра»! Закупки «Икарусов» начались в 1973 году, и они понравились и пассажирам, и водителям, которые отмечали точную работу пятиступенчатой КП, «легкую» педаль газа и устойчивость автобуса к опрокидыванию. Автобусы отличались большими окнами, легко открывающимися сдвижными форточками и необыкновенным для советского гражданина простором. Сдвоенных сидений не было, а в салоне могли разместиться 160 человек.

Салон производители все время обновляли: увеличили площадь форточек, меняли сиденья на более удобные, оснащали автобусы двустворчатыми дверями. Но в провинцию, и уже тем более, в Сибирь «Икарусы» попали только во второй половине 1980-х годов – буквально за несколько лет до развала СССР. Впрочем, они и после развала страны, верой и правдой служили на городских маршрутах, наравне со старенькими ЛиАЗами.

Ну так почему же автобусы в СССР красили в желтый, охристый цвет? Вы, наверное, уже и сами догадались, что все дело было в безопасности пассажирских перевозок. По статистике желтые машины реже попадают в ДТП. Их хорошо заметно на дороге и летом, и зимой. Ярко-желтого или ярко-оранжевого пигментов в СССР не было, их нужно было завозить из-за рубежа, что могло удорожать производство автобусов. А охристая краска была не только дешевой, но и долговечной, прочной. Согласитесь, что для общественного транспорта это важно.

Авторы Александр Лаврентьев