ВСУ лишились до 395 военнослужащих за сутки на Авдеевском направлении

Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении. Об этом сообщила журналистам на брифинге в среду пресс-служба Минобороны РФ. За сутки противник потерял здесь до 395 военнослужащих, а ещё — три боевые бронемашины, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".