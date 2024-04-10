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10 апреля, 11:31

ВСУ лишились до 395 военнослужащих за сутки на Авдеевском направлении

Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении. Об этом сообщила журналистам на брифинге в среду пресс-служба Минобороны РФ. За сутки противник потерял здесь до 395 военнослужащих, а ещё — три боевые бронемашины, гаубицу "Мста-Б" и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

Тяжелее всего противнику пришлось во время боестолкновений близ населённых пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи.

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А ранее Российские вооружённые силы совершили удар по железнодорожной станции в Славянске. Эта часть ДНР подконтрольна Украине и используется ВСУ в качестве перевалочного пункта.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Марина Калегина
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