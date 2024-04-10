Основателя элитной школы в Петербурге Зицера заподозрили в финансировании ВСУ

Основателя элитной петербургской школы неформального образования "Апельсин" Диму Зицера заподозрили в финансировании Вооружённых сил Украины, сообщает Mash на Мойке. Проверить организацию и её учредителя потребовал член правления "Отцов России" Андрей Згонников.

Основателя элитной школы в Петербурге Диму Зицера заподозрили в финансировании ВСУ. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

До начала СВО Зицер писал книги о воспитании детей и читал просветительские лекции на ютуб-канале. Однако в феврале 2022 года он начал выпускать ролики на совсем другую тему. Педагог не раз критиковал армию, а также заявлял, что "не может сопереживать жертвам в Белгороде".

Сейчас Зицер живёт за рубежом и продолжает выступать с острыми заявлениями в интервью СМИ-иноагентам. Кроме того, в 2023-м он открыто говорил, что отправляет деньги в одесский фонд, который закупает технику для ВСУ. При этом, по его словам, он иногда прилетает в Петербург.

"Апельсин" он основал вместе с супругой ещё 15 лет назад. При этом сейчас Зицер не числится там ни как директор, ни как учредитель. Более того, представители школы даже отказываются о нём говорить. Связь с ним есть только через почту, но отвечать на письма, видимо, никто не собирается.

А ранее призвали признать спонсором терроризма бизнесмена Евгения Чичваркина*, сбежавшего из России. С таким требованием в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратился глава движения "Зов народа" Сергей Зайцев. В одном из последних опубликованных видео иноагент вместе с украинской певицей Ольгой Поляковой объявляет о сборе средств в два фонда, которые спонсируют ВСУ.