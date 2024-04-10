ЦБ разработал стратегию борьбы с бедностью в России из шести шагов

Центробанк разработал стратегию борьбы с бедностью в России из шести шагов: снижение инфляции, укрепление защиты от закредитованности граждан, борьба с мошенничеством, поддержка лиц с невысокими доходами, помощь лицам в сложной жизненной ситуации, а также повышение финансовой грамотности населения. Суть плана рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

"Как политика ЦБ может повлиять на борьбу с бедностью, на снижение неравенства? Первое — возвращусь к тому, с чего начала, — это снижение инфляции. <…> Второе — это усиление защиты людей от чрезмерной закредитованности, здесь мы готовы принимать все необходимые меры. Третье — это борьба с мошенничеством на финансовом рынке, так как люди с невысокими доходами оказываются наиболее уязвимыми. Четвёртое — это меры поддержки граждан, которые оказываются в сложных жизненных ситуациях", — перечислила Набиуллина.