Путин поручил правительству сосредоточиться на росте реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ сосредоточиться на повышении реальных доходов граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"[Обеспечивать] увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности", — говорится в поручении.