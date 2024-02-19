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19 февраля, 18:03

Путин поручил правительству сосредоточиться на росте реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ сосредоточиться на повышении реальных доходов граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"[Обеспечивать] увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности", — говорится в поручении.

Кабмин, Центральный банк и региональные власти должны уделить этому особое внимание при реализации мер по достижению национальных целей развития России на период до 2030 года.

Глава Минтруда заявил о росте реальных доходов россиян
Глава Минтруда заявил о росте реальных доходов россиян

Ранее глава государства назвал приоритетом повышение доходов и качества жизни россиян. А ещё осенью 2023 года президент рассказывал, что реальные доходы граждан России выросли больше чем на 12%.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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