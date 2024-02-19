Путин поручил правительству сосредоточиться на росте реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству РФ сосредоточиться на повышении реальных доходов граждан. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"[Обеспечивать] увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности", — говорится в поручении.
Кабмин, Центральный банк и региональные власти должны уделить этому особое внимание при реализации мер по достижению национальных целей развития России на период до 2030 года.
Ранее глава государства назвал приоритетом повышение доходов и качества жизни россиян. А ещё осенью 2023 года президент рассказывал, что реальные доходы граждан России выросли больше чем на 12%.