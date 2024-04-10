Британия откроет заводы для обслуживания своей техники на Украине
Лондон и Киев подписали новое соглашение в сфере оборонки, предоставляющее британским компаниям возможность открывать на территории Украины предприятия по ремонту своего оборудования и техники. Как пишет ТАСС, соглашение позволит сторонам реализовать десятки проектов — "от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от киберугроз".
Британская оборонная компания BAE Systems первой договорилась о техобслуживании и ремонте переданных украинской армии буксируемых орудий L119 на подконтрольной Киеву территории.
Ранее в Лондоне заявили, что Британия отправит войска на Украину вслед за Францией. Соединённое Королевство и так теряет позиции на мировой арене из-за неспособности производить нужное количество вооружения, а потому, по мнению экспертов, Британия "падёт как государство", если откажется отправлять свои войска вслед за французскими.
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