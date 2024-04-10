Дерматолог рассказала, как определить свой тип кожи, позвав на помощь голливудских звёзд

Глядя на голливудских звёзд, часто возникает вопрос, как им удаётся сохранять молодость, находясь под ультрафиолетовым излучением. А всё потому, что западные знаменитости знают свой тип кожи и покупают соответствующие средства SPF для защиты кожи лица, уверена внештатный специалист Минздрава Таджикистана, врач-дерматолог Дилафруз Халбаева.

"Взять хотя бы белокожую Николь Кидман с её кельтским типом, которая без защиты не выдержит и пяти минут пребывания под палящими лучами солнца", — высказалась эксперт в диалоге с RuNews24.

Чтобы определить тип кожи, Халбаева рекомендует сравнить себя с голливудскими звёздами, чей тип кожи уже известен, а средства подобраны. Например, если у человека белая кожа, веснушки, светлые глаза и волосы, то его типаж внешности похож на Николь Кидман (ей подойдёт SPF 30 в городе и SPF 50 — на природе). А если же в отражении зеркала видно брюнетку со светлой кожей, которая легко обгорает и тяжело загорает, то это явно описание Меган Фокс (в городе — SPF 20, на отдыхе — SPF 30–50).

Смуглая кожа, серые или светло-карие глаза, тёмно-русые или тёмно-каштановые волосы свидетельствуют о типе Синди Кроуфорд (в городе — SPF 10–15, на отдыхе — SPF 30). Если же человек обгорает редко, а загорает быстро и красиво, при этом имеет смуглую с оливковым оттенком кожу, тёмно-карие глаза с тёмными волосами, то это тип Пенелопы Крус (в городе — SPF 10, на отдыхе — SPF 30). Но и это ещё не всё. Человек, имеющий очень смуглую кожу, чёрные глаза и чёрные волосы и загорающий быстро и интенсивно, явно имеет тип кожи Айшварии Рай (в городе санскрины не нужны, на природе хватит SPF 10–15). Однако больше всего повезло тем, кто, как Рианна, вообще не обгорает. Африканский тип кожи абсолютно не нуждается в солнцезащитной косметике.