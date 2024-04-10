Автобус с вахтовиками упал в карьер под Красноярском, погибли два человека 10 апреля, 13:52 В Красноярском крае автобус с пассажирами упал в карьер. Обложка © Telegram / МВД 24

В Красноярском крае автобус, перевозивший вахтовиков, съехал в карьер, в результате чего два человека погибли, а четверо с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал регионального МВД.

В Красноярском крае автобус с пассажирами упал в карьер. Фото © Telegram / МВД 24

В Красноярском крае автобус с пассажирами упал в карьер. Фото © Telegram / МВД 24

"Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в Северо-Енисейском районе, в результате которого погибли два пассажира автобуса", — уточнили в ведомстве.

9 апреля автобус спускался в карьер "Восточный", чтобы доставить работников к началу трудового дня, уточнили в СК по региону. Однако водитель не справился с управлением и допустил съезд транспорта с дороги, после чего автобус упал вниз с высоты 40 метров. Возбуждено уголовное дело.

В Красноярском крае автобус с пассажирами упал в карьер. Фото © Telegram / СК России по Красноярскому краю

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке работников предприятия, повлёкшего их гибель и травмирование", — добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области столкнулись КамАЗ и автомобиль "Мазда", в результате аварии погибли шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авторы Татьяна Миссуми