На Украине поймали "дельцов", планировавших сбыть запчасти к боевой авиации
СБУ задержала украинцев при попытке продать оборудование к МиГ-29 и Ми-24
СБУ задержала двух граждан Незалежной, которые хотели продать за рубеж запчасти техники боевой авиации. Об этом говорится в сообщении украинской спецслужбы.
Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации. Фото © Telegram / СБУ
Так, в Кировоградской области украинец хотел продать в одну из европейских стран комплектующие к оптико-электронной системе наведения истребителей МиГ-29. Его задержали, когда он собирался отправить оборудование.
Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации. Фото © Telegram / СБУ
Вторую попытку пресекли в Полтавской области, где местный житель хотел сбыть за границу комплектующие к ударным и корабельным вертолётам. Его также поймали во время отправки. Он пытался замаскировать посылку под гражданское оборудование, но это не помогло.
"Прежде всего речь шла о комплектующих к ударным вертолётам Ми-24 и корабельным вертолётам Ка-27. Чтобы найти клиентов, злоумышленник размещал рекламные интернет-объявления на международных торговых платформах", — говорится в сообщении.
На обоих мужчин завели уголовные дела по ч. 1 ст. 333 УК Украины ("Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю"). Им грозит до трёх лет тюрьмы.
Ранее Life.ru рассказывал о другом задержании. В феврале сотрудники СБУ поймали шестерых парней. Компания собралась отметить день рождения в коттеджном посёлке под Киевом, а происходящее снимала на камеру. На одном из видео молодые люди от 17 лет до 21 года кричат: "Ахмат — сила!" и стреляют в воздух. Ролик заметили украинские силовики — и он им сильно не понравился. Теперь юношам грозит до семи лет тюрьмы.
Shutterstock / FOTODOM