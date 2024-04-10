На Украине поймали "дельцов", планировавших сбыть запчасти к боевой авиации

СБУ задержала двух граждан Незалежной, которые хотели продать за рубеж запчасти техники боевой авиации. Об этом говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации. Фото © Telegram / СБУ

Так, в Кировоградской области украинец хотел продать в одну из европейских стран комплектующие к оптико-электронной системе наведения истребителей МиГ-29. Его задержали, когда он собирался отправить оборудование.

Украинцев задержали при попытке продать комплектующие к боевой авиации. Фото © Telegram / СБУ

Вторую попытку пресекли в Полтавской области, где местный житель хотел сбыть за границу комплектующие к ударным и корабельным вертолётам. Его также поймали во время отправки. Он пытался замаскировать посылку под гражданское оборудование, но это не помогло.

"Прежде всего речь шла о комплектующих к ударным вертолётам Ми-24 и корабельным вертолётам Ка-27. Чтобы найти клиентов, злоумышленник размещал рекламные интернет-объявления на международных торговых платформах", — говорится в сообщении.

На обоих мужчин завели уголовные дела по ч. 1 ст. 333 УК Украины ("Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю"). Им грозит до трёх лет тюрьмы.