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10 апреля, 19:17

"От тела ничего не остаётся": Военный эксперт объяснил принцип действия белого фосфора

Военный эксперт Дандыкин: Белый фосфор сжигает организм человека изнутри

Воздействие белого фосфора выжигает людей изнутри. Так принцип работы этого оружия объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин на фоне сообщений СМИ о том, что ВСУ могли применить его в ДНР.

"Белый фосфор запрещён Женевской конвенцией, он в воде безопасен, активируется в воздухе. У него ядовито-оранжевый дым. Причём активируется температурой до 800 градусов, при попадании в дыхательные пути человека выжигается всё изнутри, что приводит либо к тяжёлой инвалидности, либо к гибели. Если тело ничем не прикрыто, то от него буквально ничего не остаётся", заявил капитан первого ранга в беседе с "Лентой.ру".

В свою очередь первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал поднять вопрос об использовании Киевом белого фосфора в Совете Безопасности ООН. Если сообщения подтвердятся, то Украину придётся признать военным преступником, как бы страну ни выгораживали союзники с Запада, так как применение белого фосфора — безусловное военное преступление.

Целью диверсии на железной дороге под Самарой был подрыв поезда с химическим веществом
Целью диверсии на железной дороге под Самарой был подрыв поезда с химическим веществом

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о применении украинской армией химического оружия в районе Клещеевки. По предположениям источника в силовых структурах, это мог быть адамсит, в боеготовности представляющий собой аэрозоль. Это вещество поражает верхние дыхательные пути, замедляет частоту сердечных сокращений, повышает сердцебиение и может привести к внезапной остановке дыхания.

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Wikipedia.ru

Юрий Лысенко
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