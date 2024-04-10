"От тела ничего не остаётся": Военный эксперт объяснил принцип действия белого фосфора

Воздействие белого фосфора выжигает людей изнутри. Так принцип работы этого оружия объяснил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин на фоне сообщений СМИ о том, что ВСУ могли применить его в ДНР.

"Белый фосфор запрещён Женевской конвенцией, он в воде безопасен, активируется в воздухе. У него ядовито-оранжевый дым. Причём активируется температурой до 800 градусов, при попадании в дыхательные пути человека выжигается всё изнутри, что приводит либо к тяжёлой инвалидности, либо к гибели. Если тело ничем не прикрыто, то от него буквально ничего не остаётся", — заявил капитан первого ранга в беседе с "Лентой.ру".

В свою очередь первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал поднять вопрос об использовании Киевом белого фосфора в Совете Безопасности ООН. Если сообщения подтвердятся, то Украину придётся признать военным преступником, как бы страну ни выгораживали союзники с Запада, так как применение белого фосфора — безусловное военное преступление.