Плачущего ребёнка в коляске и его родителей без сознания обнаружили в Истре

В подмосковном городе Истре возбудили уголовное дело по факту обнаружения плачущего младенца в коляске. Около неё в этот момент лежали оба родителя — мужчина и женщина — в бессознательном состоянии, пишет ГСУ СК РФ по региону.

Ребёнка заметили прохожие. Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на очевидцев, мать и отец находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего. Ребёнка уже отправили в больницу, детали произошедшего выясняются.

"Следователями запланировано проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. В органы МВД направлено поручение о сборе характеризующего семью материла", — говорится в сообщении ведомства.