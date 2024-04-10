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10 апреля, 15:34

Плачущего ребёнка в коляске и его родителей без сознания обнаружили в Истре

В подмосковном городе Истре возбудили уголовное дело по факту обнаружения плачущего младенца в коляске. Около неё в этот момент лежали оба родителя — мужчина и женщина — в бессознательном состоянии, пишет ГСУ СК РФ по региону.

Ребёнка заметили прохожие. Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на очевидцев, мать и отец находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию малолетнего. Ребёнка уже отправили в больницу, детали произошедшего выясняются.

"Следователями запланировано проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего. В органы МВД направлено поручение о сборе характеризующего семью материла", говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в Петербурге в подвале жилой многоэтажки обнаружили трёх детей-маугли. Они проживали там вместе с отцом, при этом условия были, мягко говоря, не самые лучшие. В жилище царила полная антисанитария. На опубликованных кадрах с места можно заметить грязный диван, кучу хлама, остатки еды, немытую раковину и голые трубы.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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