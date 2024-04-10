Украина побила 300-летний антирекорд по рождаемости
"Тексты": В 2023 году на Украине родилось меньше всего детей за 300 лет
На Украине впервые за 300 лет упала рождаемость. Такое заключение удалось сделать благодаря анализу материалов Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили в местном издании "Тексты".
"В 2023 году родилось меньше всего детей за последние 300 лет", — говорится в материале.
Так, за прошлый год на Украине родилось 187 тысяч детей. При подсчёте также учитывались те, кто появился на свет за пределами Незалежной, в том числе в регионах, вошедших в состав России. В издании подчеркнули, что даже в 1719 году, когда население страны в текущих границах было всего 5,7 миллиона человек, в год рождалось не менее 280 тысяч малышей.
Кстати, прогноз о низкой рождаемости на Украине делали ещё в прошлом году. При этом она может стать антирекордной во всём мире. Стоит отметить, что и до начала спецоперации ситуация в стране была самой печальной в Европе, а за первое полугодие 2023-го детей родилось на 28% меньше, чем за тот же период 2021 года.
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