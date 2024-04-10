Украина побила 300-летний антирекорд по рождаемости

На Украине впервые за 300 лет упала рождаемость. Такое заключение удалось сделать благодаря анализу материалов Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили в местном издании "Тексты".

"В 2023 году родилось меньше всего детей за последние 300 лет", — говорится в материале.

Так, за прошлый год на Украине родилось 187 тысяч детей. При подсчёте также учитывались те, кто появился на свет за пределами Незалежной, в том числе в регионах, вошедших в состав России. В издании подчеркнули, что даже в 1719 году, когда население страны в текущих границах было всего 5,7 миллиона человек, в год рождалось не менее 280 тысяч малышей.