Музыканты донецкого "Оркестра непокорённых" выступили в Прикамье
На сцене Большого зала Пермской краевой филармонии состоялся концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева #ОРКЕСТРНЕПОКОРЁННЫХ. Под управлением дирижёра Михаила Илющенко прозвучали произведения великих русских композиторов: Чайковского, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова и Шостаковича. Во второй части концерта всемирно известная пианистка Валентина Лисица исполнила третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, сорвав аплодисменты.
"Пермский край был одним из первых регионов Российской Федерации, который на уровне народной дипломатии протянул руку помощи и поддержки творческому сообществу Донецкой Народной Республики. Сегодня для нас возможность гастролировать, переезжать из города в город — это глоток свежего воздуха, способность реализовывать себя в творчестве. Пермская краевая филармония — признанный лидер музыкального сообщества России, для нас большая честь находиться на гостеприимной пермской земле и играть в прекрасном современном зале", — рассказал генеральный директор – художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.
Большой гастрольный тур Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева и пианистки Валентины Лисицы проходит в 12 городах России. #ОРКЕСТРНЕПОКОРЁННЫХ в 2023 году победил в первом специальном конкурсе грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры.
А ранее в Тихвине, на родине великого русского композитора и педагога Николая Андреевича Римского-Корсакова, завершился масштабный фестиваль "Гений места", старт которому был дан ещё 22 марта. Следующим городом фестиваля "Гений места" станет Псков — родина Модеста Петровича Мусоргского, о датах проведения будет объявлено дополнительно.
Правительство Пермского края