Музыканты донецкого "Оркестра непокорённых" выступили в Прикамье

На сцене Большого зала Пермской краевой филармонии состоялся концерт Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева #ОРКЕСТРНЕПОКОРЁННЫХ. Под управлением дирижёра Михаила Илющенко прозвучали произведения великих русских композиторов: Чайковского, Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова и Шостаковича. Во второй части концерта всемирно известная пианистка Валентина Лисица исполнила третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, сорвав аплодисменты.







"Пермский край был одним из первых регионов Российской Федерации, который на уровне народной дипломатии протянул руку помощи и поддержки творческому сообществу Донецкой Народной Республики. Сегодня для нас возможность гастролировать, переезжать из города в город — это глоток свежего воздуха, способность реализовывать себя в творчестве. Пермская краевая филармония — признанный лидер музыкального сообщества России, для нас большая честь находиться на гостеприимной пермской земле и играть в прекрасном современном зале", — рассказал генеральный директор – художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.

Большой гастрольный тур Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева и пианистки Валентины Лисицы проходит в 12 городах России. #ОРКЕСТРНЕПОКОРЁННЫХ в 2023 году победил в первом специальном конкурсе грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры.