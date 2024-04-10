Готовность 4-х мостов в Мариуполе — более 90%

Техническая готовность четырёх мостов в Мариуполе, реконструкцией которых занимался "Автодор", составляет уже более 90%. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ, установили новые опоры и пролетные строения, обеспечили гидроизоляцию поверхностей и бетонирование межбалочных швов. Сейчас мостовики приступили к монтажу барьерного ограждения, укладке асфальтобетонного покрытия и нанесению разметки.

"Общая протяженность всех искусственных сооружений более 400 метров", — рассказали в "Автодоре".