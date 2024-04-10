Готовность 4-х мостов в Мариуполе — более 90%
Обложка © Пресс-служба Госкомпании "Автодор"
Техническая готовность четырёх мостов в Мариуполе, реконструкцией которых занимался "Автодор", составляет уже более 90%. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
Строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ, установили новые опоры и пролетные строения, обеспечили гидроизоляцию поверхностей и бетонирование межбалочных швов. Сейчас мостовики приступили к монтажу барьерного ограждения, укладке асфальтобетонного покрытия и нанесению разметки.
"Общая протяженность всех искусственных сооружений более 400 метров", — рассказали в "Автодоре".
А ранее Life.ru писал, что в 2024 году силами Госкомпании "Автодор" в Мариуполе будет отремонтировано более 17 км улично-дорожной сети. В прошлые годы госкомпанией было капитально отремонтировано более 70 км улично-дорожной сети Мариуполя. Благодаря восстановленным улицам, удалось снизить транспортную нагрузку на жилые районы и перераспределить трафик по менее загруженным дорогам.