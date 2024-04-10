Собянин снял с поста главу Департамента образования и науки Москвы Молоткова 10 апреля, 15:39 Александр Молотков. Обложка © wikipedia.org

Александр Молотков снят с должности руководителя столичного Департамента образования и науки. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, текст документа появился на портале градоначальника и московского правительства.

"Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе", — отмечается в указе.

Молотков проработал в должности с июля 2020 года, сейчас его обязанности будет выполнять Ирина Каклюгина, которая до этого занимала должность вице-губернатора Московской области. Указ о её назначении также подписан.

А ранее Life.ru рассказывал о кадровых перестановках в ОДКБ. Посол по особым поручениям МИД России Виктор Васильев был назначен на должность постоянного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Авторы Татьяна Миссуми