Собянин снял с поста главу Департамента образования и науки Москвы Молоткова
Александр Молотков. Обложка © wikipedia.org
Александр Молотков снят с должности руководителя столичного Департамента образования и науки. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, текст документа появился на портале градоначальника и московского правительства.
"Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра Правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы по собственной инициативе", — отмечается в указе.
Молотков проработал в должности с июля 2020 года, сейчас его обязанности будет выполнять Ирина Каклюгина, которая до этого занимала должность вице-губернатора Московской области. Указ о её назначении также подписан.
А ранее Life.ru рассказывал о кадровых перестановках в ОДКБ. Посол по особым поручениям МИД России Виктор Васильев был назначен на должность постоянного представителя РФ при Организации Договора о коллективной безопасности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.