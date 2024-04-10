Российский "Госфильмофонд" и Донецкий Колледж Культуры и Искусств договорились о сотрудничестве. Об этом информирует пресс-служба Минкульта. Соглашение послужит примером плодотворного партнёрства между двумя организациями культурно-образовательного и научно-просветительского характера, считают в ведомстве.

"Целью сотрудничества является объединение усилий по подготовке квалифицированных кадров, содействие системной модернизации образования и производства, поддержка творческой и инновационной деятельности в области образования в сфере культуры и искусства, развитие новых, прогрессивных форм сотрудничества, передача опыта уникальных специалистов Госфильмофонда посредством организации практик студентов Колледжа на производственной базе Госфильмофонда", — говорится в сообщении.