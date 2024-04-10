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10 апреля, 15:33

Госфильмофонд и Донецкий Колледж Культуры и Искусств договорились о сотрудничестве

Российский "Госфильмофонд" и Донецкий Колледж Культуры и Искусств договорились о сотрудничестве. Об этом информирует пресс-служба Минкульта. Соглашение послужит примером плодотворного партнёрства между двумя организациями культурно-образовательного и научно-просветительского характера, считают в ведомстве.

"Целью сотрудничества является объединение усилий по подготовке квалифицированных кадров, содействие системной модернизации образования и производства, поддержка творческой и инновационной деятельности в области образования в сфере культуры и искусства, развитие новых, прогрессивных форм сотрудничества, передача опыта уникальных специалистов Госфильмофонда посредством организации практик студентов Колледжа на производственной базе Госфильмофонда", — говорится в сообщении.

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А ранее Life.ru рассказывал, как учащиеся Луганской академии культуры и искусств имени М. Матусовского проходят практику в главном киноархиве страны — Госфильмофонде. Они знакомятся с работой отдела цифровой реставрации, бумажного архива, библиотеки аналитического департамента.

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Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации

Марина Калегина
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