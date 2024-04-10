Лучший учитель России объяснила, зачем в школах до сих пор читают "Му-Му"
Учитель Арачашвили назвала рассказ "Му-Му" Тургенева прививкой милосердия
Учитель русского языка и литературы школы "Снегири", победительница конкурса "Учитель года России-2019" Лариса Арачашвили в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, зачем в пятом классе школьники читают то, что когда-то было написано взрослыми людьми для взрослых людей.
Лариса Арачашвили привела в пример недавний проект Высшей школы экономики, в котором анализу подверглась школьная программа по литературе начиная с 1850 года. Оказалось, что "Евгений Онегин" А.С. Пушкина включена в перечень книг для изучения уже 165 лет.
"Я согласна, что это книга взрослая, но считать детей уж совсем за идиотов, которые не в курсе, что бывают адюльтеры (хотя они могут быть не в курсе, что бывает слово "адюльтер"), это неправильно. То есть совсем создавать какой-то такой вакуум, безвоздушное пространство, это, конечно, ужасно", — считает учительница.
Она выступила против идеи о том, чтобы убрать из программы по литературе произведение "Му-Му" И.С. Тургенева, поскольку слёзы детей при прочтении произведения — это правильно.
"Потому что это такая прививка милосердием, жалостью, болью. Это прививка, и она должна быть. Понятное дело, что школьная литература (и я абсолютно серьёзно говорю) — это вообще ни разу не развлекательная литература", — продолжает преподаватель.
Арачашвили вспомнила случай, когда к ней подошла девочка-пятиклассница и радостно заявила о том, что в последней, прочитанной ею книге никто не умер, в отличие от предыдущих двух, которыми были "Му-му" и "В дурном обществе". Педагог ещё раз подчеркнула, что литература, изучаемая в школе пятиклассниками — это произведения, которые "взрослые люди писали для взрослых людей".
А ранее обладатель премии "Учитель года-2013" Владимир Кильдюшкин объяснил пользу от предложения Путина по ЕГЭ. По его словам, возможность пересдачи одного из предметов снижает ощутимое психологическое давление на школьников. Обладание правом на ошибку само по себе способно улучшить состояние выпускника во время экзамена.
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