Лучший учитель России объяснила, зачем в школах до сих пор читают "Му-Му"

Учитель русского языка и литературы школы "Снегири", победительница конкурса "Учитель года России-2019" Лариса Арачашвили в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала, зачем в пятом классе школьники читают то, что когда-то было написано взрослыми людьми для взрослых людей.

Лариса Арачашвили привела в пример недавний проект Высшей школы экономики, в котором анализу подверглась школьная программа по литературе начиная с 1850 года. Оказалось, что "Евгений Онегин" А.С. Пушкина включена в перечень книг для изучения уже 165 лет.

"Я согласна, что это книга взрослая, но считать детей уж совсем за идиотов, которые не в курсе, что бывают адюльтеры (хотя они могут быть не в курсе, что бывает слово "адюльтер"), это неправильно. То есть совсем создавать какой-то такой вакуум, безвоздушное пространство, это, конечно, ужасно", — считает учительница.

Она выступила против идеи о том, чтобы убрать из программы по литературе произведение "Му-Му" И.С. Тургенева, поскольку слёзы детей при прочтении произведения — это правильно.

"Потому что это такая прививка милосердием, жалостью, болью. Это прививка, и она должна быть. Понятное дело, что школьная литература (и я абсолютно серьёзно говорю) — это вообще ни разу не развлекательная литература", — продолжает преподаватель.

Арачашвили вспомнила случай, когда к ней подошла девочка-пятиклассница и радостно заявила о том, что в последней, прочитанной ею книге никто не умер, в отличие от предыдущих двух, которыми были "Му-му" и "В дурном обществе". Педагог ещё раз подчеркнула, что литература, изучаемая в школе пятиклассниками — это произведения, которые "взрослые люди писали для взрослых людей".