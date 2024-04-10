Мигрантам закроют лазейку для получения гражданства через брак с россиянками

Законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов, принят сегодня Госдумой в первом чтении. Если документ вступит в силу, то получить разрешение на временное проживание в России вне установленных квот иностранные граждане смогут только в случае, если проживают в браке с гражданкой нашей страны не менее двух лет.

Кроме того, документ ужесточает борьбу со случаями оформления фиктивных документов об усыновлении детей иностранцами с целью получения разрешения на пребывание в России.

"Сейчас заключение фиктивного брака (без намерения создать семью) или оформление фиктивного усыновления — одна их лазеек для нелегальной миграции. Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь", — заявил на заседании в среду, 10 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он добавил, что иностранцы, которые хотят закрепиться в нашей стране, обязаны знать русский язык и российские законы, а ещё — уважать нашу культуру и традиции. А если дело дойдёт до заключения брака, то исключительно с одной целью — ради создания семьи, заключил Володин.