Силовики задержали мошенников, обчистивших пенсионера на 44 млн рублей

Сотрудники Московского уголовного розыска на территории Ульяновской области и Республики Татарстан задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель пресс-центра МВД России Ирина Волк.

Силовики задержали мошенников, похитивших 44 млн рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк

В конце 2022 года 77-летнему мужчине поступил вызов с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником кредитной организации. Он предупредил пенсионера о подозрительных переводах, один за другим поступающих на его счёт. Чтобы вернуть деньги, мужчине нужно было всего лишь продиктовать реквизиты банковских карт и цифры из СМС-кодов.

"Введённый в заблуждение гражданин выполнил все указания и после этого обнаружил пропажу хранившихся в банках сбережений на общую сумму более 44 миллионов рублей. Он понял, что его обманули, и обратился в полицию", — сказано в сообщении.

В результате правоохранители задержали фигурантов криминальной схемы, двоих отправили под стражу. Устанавливаются личности их сообщников. Возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.