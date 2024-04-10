Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС Хании в связи с гибелью его детей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделил скорбь с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией в связи с гибелью его сыновей и внуков. Об этом говорится в пресс-релизе палестинского движения.

"Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа", — сказано в тексте заявления.

Вместе с тем свои глубочайшие соболезнования Хании также направил и президент Палестины Махмуд Аббас.

"Исмаил Хания провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который выразил главе политбюро [ХАМАС] свои соболезнования в связи с гибелью его детей и внуков в результате удара Израиля", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС.