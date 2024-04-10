Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 19:08

Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС Хании в связи с гибелью его детей

Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / Vahid Salemi

Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Обложка © ТАСС / Vahid Salemi

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделил скорбь с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией в связи с гибелью его сыновей и внуков. Об этом говорится в пресс-релизе палестинского движения.

"Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа", — сказано в тексте заявления.

Вместе с тем свои глубочайшие соболезнования Хании также направил и президент Палестины Махмуд Аббас.

"Исмаил Хания провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который выразил главе политбюро [ХАМАС] свои соболезнования в связи с гибелью его детей и внуков в результате удара Израиля", — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ХАМАС.

"В шаге от победы": Нетаньяху подвёл итоги шести месяцев войны в Газе
"В шаге от победы": Нетаньяху подвёл итоги шести месяцев войны в Газе

Ранее армия Израиля нанесла удары по лагерю для беженцев в секторе Газа, из-за которых погибли трое детей и несколько внуков лидера ХАМАС Исмаила Хании. В ответ на это он заявил, что его организация не отступится от своих требований по прекращению огня в анклаве.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Израиль
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • хамас
  • Сектор Газа
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Махмуд Аббас
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров