В Пентагоне собрались "преподать урок" руководству России в контексте Крыма

Власти России нужно "преподать урок" в контексте Крыма. Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер в комитете по делам Вооружённых сил Палаты представителей США.

"Для меня следование международной норме о том, что границы недопустимо менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать [президенту РФ Владимиру] Путину урок. Так что да", — ответила она на вопрос конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца о том, нужно ли для "стратегического поражения" России, обсуждаемого американской администрацией, исключить из состава страны Крым.

По словам помощницы министра, решение по Крыму должна принимать Украина. При этом, считает Уолландер, вывод республики из состава РФ будет стратегическим успехом и для Незалежной, и для США.

Гетц со своей стороны отметил, что Крым уже никогда не выйдет из состава Российской Федерации. Его точку зрения поддержал и конгрессмен Адам Смит.