День космонавтики, Международный день осознанных сновидений, Иван Лествичник: Праздники и приметы 12 апреля Государственных праздников в России 12 апреля нет. Отмечаем дату первого полёта человека в космос, видим яркие сны в День осознанных сновидений и опасаемся домового на Ивана Лествичника. 11 апреля, 21:00 А какие праздники кроме Дня космонавтики отмечаются в России 12 апреля? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День космонавтики

Дата в 2024 году: 12 апреля, пятница.

Другие названия: Всемирный день космонавтики, Международный день космонавтики, Международный день полёта человека в космос, День авиации и космонавтики.

Значение: первый полёт человека в космос 12.04.1961.

12 апреля профессиональный праздник не только самих космонавтов, но и конструкторов, инженеров, операторов и представителей десятка других специальностей, без которых ракета не взлетит. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В 2024 году День космонавтики отмечается в России 12 апреля, торжества пройдут в 63-й раз. Дата учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9.04.1962 в честь первого полёта в космос советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, состоявшегося 12 апреля 1961 года. Федеральный закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" закрепил этот праздник и отнёс его к памятным датам РФ.

В 1968 году на конференции Международной авиационной федерации День космонавтики получил международный статус и стал называться Всемирным днём авиации и космонавтики. 7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая провозгласила 12 апреля Международным днём полёта человека в космос. В День космонавтики проходит международный праздник "Юрьева ночь", который включает фестивали, выставки космической техники, научные конференции и лекции.

Международный день осознанных сновидений

Дата в 2024 году: 12 апреля, пятница.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Этот необычный праздник отмечается во многих странах мира 12 апреля. Дата приурочена к событию 1975 года, когда британский психолог Кейт О'Хирн экспериментально подтвердила феномен осознанных сновидений. Исследователь доказала, что состояние человека в этом случае сильно отличается от обычных снов вспышками активности в разных долях мозга. Человек может сам управлять сюжетом сна, продолжить сновидение, в котором уже был, и даже проработать с помощью этого свои психологические проблемы, избавиться от страхов и фобий.

12 апреля можно пожелать близким самых осознанных сновидений. Фото © Freepik / whyhomestudio

Иван Лествичник

Дата в 2024 году: 12 апреля, пятница.

Другие названия: Иоанн Лествичник; беды с домовым.

Церковное название: преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского.

Значение: почтение памяти святого игумена Иоанна Лествичника, игумена Синайского.

Народный праздник Иван Лествичник отмечается 12 апреля (по старому стилю 30 марта). В церковном календаре это дата почтения памяти святого игумена Иоанна Лествичника, игумена Синайского.

Святой Иоанн родился в VI веке. В 16 лет он принял монашеский постриг на горе Синай. Во время церемонии монах предрёк, что Лествичник станет великим учителем Церкви.

Древнее изображение преподобного Иоанна Лествичника, чей праздник отмечается 12 апреля. Фото © Wikipedia

19 лет Иоанн жил в монастыре со своим наставником Мартирием. После его смерти ушёл в пустыню Флу и стал отшельником. В пустыне он провёл 40 лет, посвятив жизнь молитве, посту и молчанию.

В 75 лет Иоанн стал игуменом Синайского монастыря. По просьбе настоятеля Раифского монастыря он написал свой знаменитый труд "Лествица", который стал руководством для духовного восхождения. Через четыре года после возведения в игумены Иоанн мирно скончался.

На Ивана Лествичника принято печь небольшие хлебцы в виде лестницы. Количество ступенек должно соответствовать количеству членов семьи. Считается, что такое печенье принесё здоровье на весь год.

Также считается, что в этот день домовой ведёт себя беспокойно из-за смены шкуры или свадьбы с ведьмой. Чтобы избежать неприятностей, в этот день рекомендуется не попадаться домовому на глаза. Закрывают домашнюю живность и опасаются выходить во двор, хотя в другое время домовой считается сущностью полезной, помощником по хозяйству. Задобрить домового можно, оставив ему угощение.

Природные приметы на 12 апреля:

В этот день зацвёл одуванчик — лето быстро закончится.

На берёзе уже есть листва, а на ольхе ещё нет — нужно готовиться к засушливому лету.

Зацвела черешня — настал срок сеять кукурузу и свёклу.

Лошадь пьёт много воды — скоро пойдёт дождь, а почти не прикасается — ближайшие дни будут ясными и сухими.

Если птичьи гнёзда больше расположены на южной стороне, то лето будет холодным.

Дикие гуси летят высоко — весна и лето будут дождливыми.

Пчёлы после зимы начинают вылетать из улья — в ближайшие дни установится хорошая погода.

Именины 12 апреля отмечают:

Ян

Савва

Иван

Захар.

Авторы Андрей Соколов