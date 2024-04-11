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10 апреля, 22:38

Водка и коньяк могут подорожать в России

Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк из-за удорожания производства

Водка и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28% могут подорожать в России с 1 июня 2024 года. Повысить цену предложило Министерство финансов, подготовив соответствующий проект приказа.

Рост стоимости в ведомстве обосновали рядом факторов, такими как удорожание производства, влияние международных санкций, скачок цен на импортное оборудование, взлетевший курса доллара и другими. Если проект будет одобрен, 0,5 литра водки обойдутся покупателю не дешевле 299 рублей. Минимальная стоимость коньяка за тот же объём поднимется до 556 рублей, а бренди — до 403 рублей.

"Предлагаемые проектом приказа минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% с учётом текущей экономической ситуации будут отражать стоимость легально произведённой единицы товара на всей товаропроводящей цепи", — сказано в пояснительной записке.

Выяснилось, чем Евросоюз попытался заменить русскую водку после запрета поставок
Выяснилось, чем Евросоюз попытался заменить русскую водку после запрета поставок

А ранее стало известно об удорожании в России роллов и суши в среднем на 12%. Рост цен спровоцировал неурожай водорослей нори в Южной Корее.

Обложка ©

Unsplash / Piotr Miazga

Илья Пушкарев
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