Водка и коньяк могут подорожать в России

Водка и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28% могут подорожать в России с 1 июня 2024 года. Повысить цену предложило Министерство финансов, подготовив соответствующий проект приказа.

Рост стоимости в ведомстве обосновали рядом факторов, такими как удорожание производства, влияние международных санкций, скачок цен на импортное оборудование, взлетевший курса доллара и другими. Если проект будет одобрен, 0,5 литра водки обойдутся покупателю не дешевле 299 рублей. Минимальная стоимость коньяка за тот же объём поднимется до 556 рублей, а бренди — до 403 рублей.

"Предлагаемые проектом приказа минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% с учётом текущей экономической ситуации будут отражать стоимость легально произведённой единицы товара на всей товаропроводящей цепи", — сказано в пояснительной записке.