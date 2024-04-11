Водка и коньяк могут подорожать в России
Минфин предложил повысить цены на водку и коньяк из-за удорожания производства
Водка и другая алкогольная продукция крепостью свыше 28% могут подорожать в России с 1 июня 2024 года. Повысить цену предложило Министерство финансов, подготовив соответствующий проект приказа.
Рост стоимости в ведомстве обосновали рядом факторов, такими как удорожание производства, влияние международных санкций, скачок цен на импортное оборудование, взлетевший курса доллара и другими. Если проект будет одобрен, 0,5 литра водки обойдутся покупателю не дешевле 299 рублей. Минимальная стоимость коньяка за тот же объём поднимется до 556 рублей, а бренди — до 403 рублей.
"Предлагаемые проектом приказа минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% с учётом текущей экономической ситуации будут отражать стоимость легально произведённой единицы товара на всей товаропроводящей цепи", — сказано в пояснительной записке.
А ранее стало известно об удорожании в России роллов и суши в среднем на 12%. Рост цен спровоцировал неурожай водорослей нори в Южной Корее.
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