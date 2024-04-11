В Вашингтоне понимают, что "исключить" Крым из состава России невозможно, но боятся это признать. Так прокомментировал глава Комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявление помощницы главы Пентагона Селесты Уолландер о необходимости вывода республики из РФ.

Он констатировал, что дама уже лет 20 считается в Штатах экспертом по России, и задался вопросом, каким образом она вместе со всей президентской ратью собирается совершить задуманное. По его мнению, если Вашингтон согласится с невыполнимостью данной задачи, придётся признать, что вся политика администрации Байдена основывается на ложных посылках. Поэтому там вынуждены давать непрофессиональные оценки и выдавать недостижимое за достижимое, но от этого оно таким не становится.

"Что же касается "урока", который США стремятся преподать России, то всё идёт к тому, что урок будет преподан самим Соединённым Штатам: не ставить перед собой недостижимые задачи, особенно имея дело с такой страной, как Россия", — резюмировал сенатор.