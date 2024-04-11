Приехавший за деньгами для Украины Кэмерон пережил унижение в США
Guardian: Главе МИД Британии Кэмерону не дали встретиться со спикером Джонсоном
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Обложка © ТАСС / AP / Kevin Wolf
Британскому министру иностранных дел Дэвиду Кэмерону, прибывшему в США договориться насчёт нового пакета помощи Украине, не удалось встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майком Джонсоном, который мог выставить документ на голосование. Об этом сообщила The Guardian.
"Аргументы Кэмерона — как рациональные, так и эмоциональные, — похоже, натолкнулись на продолжающуюся борьбу за власть внутри Республиканской партии", — сказано в материале издания.
Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия переведёт Киеву второй транш помощи, который составит полтора миллиарда евро. Точное решение будет принято после оценки выполнения украинскими властями всех необходимых условий.