Уровень реки Урал под Оренбургом к утру поднялся на 32 см
К утру четверга река Урал в Оренбургском районе Оренбургской области поднялась до 1054 см. Об этом информировала местная администрация.
"На 06:00 (04:00 мск) 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1054 см", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
С 20:00 вечера среды значение увеличилось на 32 сантиметра. В целом же опасный показатель превышен на 124 сантиметра (критическая отметка — 930 см).
Ранее сообщалось, что глава Минстроя Ирек Файзуллин вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и замгенпрокурора РФ Николаем Шишкиным провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. На заседании обсуждались вопросы восстановления пострадавших от паводков домов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры, а также сегодняшний статус ликвидации последствий разбушевавшейся в регионе стихии.
Life.ru / Андрей Тишин