Уровень реки Урал под Оренбургом к утру поднялся на 32 см

К утру четверга река Урал в Оренбургском районе Оренбургской области поднялась до 1054 см. Об этом информировала местная администрация.

"На 06:00 (04:00 мск) 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1054 см", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

С 20:00 вечера среды значение увеличилось на 32 сантиметра. В целом же опасный показатель превышен на 124 сантиметра (критическая отметка — 930 см).