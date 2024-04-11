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11 апреля, 02:56

Южнокорейская оппозиция победила на выборах, получив 175 мест в парламенте

Центризбирком Южной Кореи завершил подсчёт бюллетеней в рамках парламентских выборов. Уверенную победу в гонке одержала оппозиционная "Демократическая партия Тобуро" и её дочерняя фракция "Демократический альянс Тобуро".

Депутаты политсил получат суммарно 175 мест в Национальном собрании республики из 300. Ещё 108 кресел достанутся президентской "Гражданской силе" и её дочерней партии "Будущее граждан". Всего 12 мандатов заполучила "Инновационная партия Чо Гука", три места достанутся Новой партии реформ, а "Новому будущему" и "Прогрессивной партии" осталось по одному мандату.

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А в Словакии несколькими днями ранее завершились выборы президента. Новым главой европейского государства стал социал-демократ Петер Пеллегрини, выступающий за скорейшее урегулирование конфликта на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / Chintung Lee

Илья Пушкарев
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