Сербская оппозиция добилась перевыборов в Белграде после массовых протестов

В Белграде после массовых протестов состоятся новые муниципальные выборы. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра и вице-президент правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) Александар Шапич.

"Мы подняли планку [легитимности] . Мы приняли решение в ущерб себе, однако мы не боимся", — приводит его слова Vijesti.

Шапич подчеркнул, что после введения многопартийности в 1990-е годы в стране не было более значимых выборов. Лидер белградского списка оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" Добрица Веселинович в свою очередь указала, что решение о проведении повторного голосования является победой оппозиции и граждан, которые якобы замечали фальсификации.