Сербская оппозиция добилась перевыборов в Белграде после массовых протестов
И.о. мэра Шапич: В Белграде пройдут новые муниципальные выборы после протестов
В Белграде после массовых протестов состоятся новые муниципальные выборы. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра и вице-президент правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) Александар Шапич.
Митинг оппозиции в Белграде. Видео © Twitter (X) / Marko M. Dragoslavic
"Мы подняли планку [легитимности]. Мы приняли решение в ущерб себе, однако мы не боимся", — приводит его слова Vijesti.
Шапич подчеркнул, что после введения многопартийности в 1990-е годы в стране не было более значимых выборов. Лидер белградского списка оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" Добрица Веселинович в свою очередь указала, что решение о проведении повторного голосования является победой оппозиции и граждан, которые якобы замечали фальсификации.
Напомним, в конце прошлого года сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с результатами выборов в Скупщину Белграда 17 декабря, стали устраивать акции за пересмотр итогов голосования. Так, 24 декабря они организовали штурм городской администрации. Life.ru писал, что полиция применяла слезоточивый газ. Сообщалось, что было арестовано более 35 человек. Однако сторонники прозападной оппозиции в Сербии опять вышли протестовать 25 декабря. Также они устроили митинг 26 декабря. А 30 декабря стало известно, что акция сербской оппозиции в Белграде переместилась к Конституционному суду.
Twitter (X) / Marko M. Dragoslavic