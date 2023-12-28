Историк расписал незавидную участь Сербии в случае успеха прозападной оппозиции

Если в Сербии случится госпереворот, это ни к чему хорошему не приведёт. Как рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" политолог и историк спецслужб Нурлан Абдрашитов, в частности, это повлияет на сербско-российские отношения.

"Это однозначно скажется на сербско-российских отношениях как в дипломатическом, так и в экономическом направлении. Сербия, к слову, это одна из немногих стран, получавших газ по очень хорошей скидке. Она же всецело поддерживала РФ и на уровне правительства, и на уровне обычного населения после начала СВО. Естественно, Запад будет "закручивать гайки" и прогибать всю политику в иную сторону — против России", — пояснил Абдрашитов.

По его словам, если Сербия вдруг станет прозападной, местные жители заметно ощутят рост цен, а инвестиции и бонусы со стороны России прекратятся. Ведь благодаря тёплым отношениям президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина государство имеет довольно много привилегий.