Историк расписал незавидную участь Сербии в случае успеха прозападной оппозиции
Историк Абдрашитов: Если в Сербии случится переворот, усилится русофобия
Столкновения с полицией в Белграде. Обложка © Getty Images / Filip Stevanovic / Anadolu
Если в Сербии случится госпереворот, это ни к чему хорошему не приведёт. Как рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" политолог и историк спецслужб Нурлан Абдрашитов, в частности, это повлияет на сербско-российские отношения.
"Это однозначно скажется на сербско-российских отношениях как в дипломатическом, так и в экономическом направлении. Сербия, к слову, это одна из немногих стран, получавших газ по очень хорошей скидке. Она же всецело поддерживала РФ и на уровне правительства, и на уровне обычного населения после начала СВО. Естественно, Запад будет "закручивать гайки" и прогибать всю политику в иную сторону — против России", — пояснил Абдрашитов.
По его словам, если Сербия вдруг станет прозападной, местные жители заметно ощутят рост цен, а инвестиции и бонусы со стороны России прекратятся. Ведь благодаря тёплым отношениям президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина государство имеет довольно много привилегий.
Абдрашитов обратил внимание, что Сербия и Венгрия в нынешнее время — это две страны, пытающиеся наладить контакт между Россией и Западом, в то время как США это невыгодно. Следовательно, если в Сербии произойдёт переворот, русофобия среди простых жителей усилится, подчеркнул историк.
Напомним, в воскресенье, 24 декабря, недовольные результатами выборов в Скупщину Белграда сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации. В итоге полиция применила слезоточивый газ в ответ на новую попытку протестующих проникнуть в здание государственного учреждения. Сообщалось, что было арестовано более 35 человек. Но сторонники прозападной оппозиции в Сербии опять вышли протестовать 25 декабря. Они также устроили митинг 26 декабря.