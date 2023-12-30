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30 декабря, 14:34

Митинг сербской оппозиции в Белграде переместился к Конституционному суду

Собравшиеся в центре Белграда сторонники прозападной сербской оппозиции, численностью в несколько тысяч человек, сместились к зданию Конституционного суда. Об этом сообщает РИА "Новости".

Митинг оппозиции в Белграде. Видео © X / Marko M. Dragoslavic

Участники анонсированного митинга оппозиции сперва собрались на улице Теразие недалеко от гостиницы "Москва", заняв значительную часть улицы. Спустя час после начала акции они направились к зданию Конституционного суда. Колонна из 3–5 тысяч человек беспрепятственно прошла мимо зданий Республиканской избирательной комиссии, Скупщины и резиденции президента Александра Вучича, вместе с этим скандируя гневные лозунги и свистя.

У здания Конституционного суда сооружена сцена, на митинге исполняются песни на сербском и английском языках, которые подогревают толпу. Всё это происходит неподалёку от здания парламента Сербии. У митингующих при себе флаги Республики Сербской и ЕС.

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Напомним, в воскресенье, 24 декабря, недовольные результатами выборов в Скупщину Белграда сторонники сербской оппозиции организовали штурм городской администрации. В итоге полиция применила слезоточивый газ в ответ на новую попытку протестующих проникнуть в здание государственного учреждения. Сообщалось, что было арестовано более 35 человек. Но сторонники прозападной оппозиции в Сербии опять вышли протестовать 25 декабря. Они также устроили митинг 26 декабря.

Обложка ©

X / Marko M. Dragoslavic

Юрий Лысенко
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