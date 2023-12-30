Митинг сербской оппозиции в Белграде переместился к Конституционному суду

Собравшиеся в центре Белграда сторонники прозападной сербской оппозиции, численностью в несколько тысяч человек, сместились к зданию Конституционного суда. Об этом сообщает РИА "Новости".

Митинг оппозиции в Белграде. Видео © X / Marko M. Dragoslavic

Участники анонсированного митинга оппозиции сперва собрались на улице Теразие недалеко от гостиницы "Москва", заняв значительную часть улицы. Спустя час после начала акции они направились к зданию Конституционного суда. Колонна из 3–5 тысяч человек беспрепятственно прошла мимо зданий Республиканской избирательной комиссии, Скупщины и резиденции президента Александра Вучича, вместе с этим скандируя гневные лозунги и свистя.