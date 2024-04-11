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11 апреля, 05:16

Названы жуткие заболевания, о которых говорят ночные судороги

Невролог Курбанова: Ночные судороги могут сигнализировать о поражении мозга

Непроизвольные сокращения икроножных мышц во время сна могут свидетельствовать о целом списке опасных заболеваний, предупредила невролог Наира Курбанова. Так называемые ночные крампи нельзя оставлять без внимания, заявила врач в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, самыми безобидными причинами судорог являются переутомление, обезвоживание, повышенные физические нагрузки, электролитный дисбаланс или перегрев. В худшем же случае болезненные симптомы говорят о заболеваниях щитовидной железы и почек, а также атеросклерозе коронарных сосудов.

"Судороги могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга", — добавила Курбанова, призвав оперативно устанавливать причину крампи и как можно скорее начинать лечение.

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Неспокойный сон способен предсказать и ещё один неприятный недуг — болезнь Паркинсона. Первым тревожным сигналом должны стать частые движения, рассказывал Life.ru.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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