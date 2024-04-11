Стало известно о попытках Пентагона помешать России использовать Starlink

Министерство обороны США старается не допустить использования Вооружёнными силами РФ систем спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом сообщило издание Defence One.

Помощник главы Пентагона Джон Пламб объяснил, что работа идёт совместно с Украиной и SpaceX, чтобы предотвратить использование спутниковой интернет-связи Россией.

"Мы активно работаем над этим", — приводят слова Пламба СМИ.

По словам чиновника, американское оборонное ведомство не может надавить на SpaceX, чтобы компания прекратила обслуживание тех комплексов Starlink, которые уже находятся в России. РФ же покупает спутники на чёрном рынке.