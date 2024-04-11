Стало известно о попытках Пентагона помешать России использовать Starlink
Defence One: Пентагон пытается помешать ВС России использовать Starlink
Министерство обороны США старается не допустить использования Вооружёнными силами РФ систем спутниковой интернет-связи Starlink. Об этом сообщило издание Defence One.
Помощник главы Пентагона Джон Пламб объяснил, что работа идёт совместно с Украиной и SpaceX, чтобы предотвратить использование спутниковой интернет-связи Россией.
"Мы активно работаем над этим", — приводят слова Пламба СМИ.
По словам чиновника, американское оборонное ведомство не может надавить на SpaceX, чтобы компания прекратила обслуживание тех комплексов Starlink, которые уже находятся в России. РФ же покупает спутники на чёрном рынке.
Ранее Life.ru писал, что компания предпринимателя-миллиардера Илона Маска SpaceX получила от Пентагона 23 миллиона долларов. Такую сумму американская сторона заплатила за поставку терминалов Starlink киевскому режиму.
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