Названа сумма контракта на поставку Starlink Украине

"Сумма в 23 миллиона долларов ничтожна по сравнению с сотнями миллионов долларов, которые корпорация Маска Space Exploration Technologies Corporation выиграла, став ключевым партнёром по запуску некоторых из наиболее чувствительных спутников национальной безопасности США", — говорится в материале.

Напомним, в июне 2023 года был заключён контракт на поставку Starlink ВСУ. Его срок действия истекает в мае 2024-го, пока неизвестно, будет ли он продлён. А недавно на Украине появились слухи о том, что компания якобы продаёт России терминалы спутникового интернета. Как заявил сам Илон Маск, эти данные не соответствуют действительности. В Кремле также указали, что Starlink официально не поставляется и не используется в РФ.