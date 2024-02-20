В Киеве назвали катастрофой отключение Starlink на подконтрольных РФ территориях

Отключение терминалов спутниковой связи Starlink на подконтрольных России бывших территориях Незалежной будет катастрофическим для Вооружённых сил Украины. Таким мнением в беседе с изданием "Общественное. Новости" поделился украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Что касается базовой нашей инфраструктуры по всей линии фронта со Starlink, то, конечно, они (терминалы. — Прим. Лайфа) остаются ключевыми игроками", — заявил высокопоставленный чиновник.

Помимо того, вице-премьер сообщил, что иногда киевский режим использует другие системы связи для выполнения боевых задач, в частности, это касается морских операций. Однако, по словам главы Минцифры Украины, для ВСУ будет катастрофичным отключение Starlink на воссоединённых с РФ территориях, которые в Киеве считают украинскими.

Фёдоров подчеркнул, что в случае такого варианта развития событий украинские войска не смогут применять некоторые технологии, связанные с применением беспилотных летательных аппаратов.