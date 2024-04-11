Губернатор Оренбуржья раскрыл, когда будет снижаться уровень воды в реке Урал

До утра пятницы, 12 апреля, ситуация с повышением уровня воды в реке Урал, достигшего 1060 см (критическая отметка — 930 см), будет находиться на максимуме. Об этом журналистам сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Я думаю, что мы выйдем на пик с последующим нахождением на нём и снижением. Ситуация на сегодняшний день будет в пике, это мой прогноз", — заявил он.