Губернатор Оренбуржья раскрыл, когда будет снижаться уровень воды в реке Урал
Губернатор Паслер: Ситуация с ростом воды в реке Урал будет на пике 11 апреля
До утра пятницы, 12 апреля, ситуация с повышением уровня воды в реке Урал, достигшего 1060 см (критическая отметка — 930 см), будет находиться на максимуме. Об этом журналистам сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"Я думаю, что мы выйдем на пик с последующим нахождением на нём и снижением. Ситуация на сегодняшний день будет в пике, это мой прогноз", — заявил он.
Ранее Life.ru писал, что глава Минстроя Ирек Файзуллин, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и замгенпрокурора РФ Николай Шишкин провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. На заседании обсуждались вопросы восстановления пострадавших от паводков домов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры, а также сегодняшний статус ликвидации последствий разбушевавшейся в регионе стихии.
Life.ru / Андрей Тишин