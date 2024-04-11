Нефтепродукты залили федеральную трассу в Приморье из-за опрокинувшегося бензовоза

Участок федеральной трассы А370 "Уссури" между Алексеевкой и Уссурийском в Приморье перекрыли из-за разлива топлива из опрокинувшегося бензовоза. Прокуратура Надеждинского района края поставила на контроль ход и результаты административного расследования по факту аварии.

На федеральной трассе в Приморском крае опрокинулся бензовоз с топливом. Видео © Прокуратура Приморского края

"Около 11 часов 11 апреля 2024 года водитель грузового автомобиля Daewoo Prima допустил съезд с автомобильной дороги с последующим опрокидыванием в кювет. Отдельное внимание прокуратура уделит оценке экологических последствий разлива нефтепродуктов и полноты мер, принятых к его ликвидации и возмещению", — объявило надзорное ведомство.

В связи с разливом топлива временно ограничено движение на данном участке трассы, автомобилистам посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами через посёлок Раздольное. Сотрудники экстренных служб уже откачали топливо из повреждённого бензовоза в другую цистерну компании – владельца груза. Мероприятия проводились под контролем работников краевой противопожарной службы. Координировал работу на месте ДТП заместитель прокурора Надеждинского района Максим Яцун. Сейчас ограничения на трассе сняты.