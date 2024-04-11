Нефтепродукты залили федеральную трассу в Приморье из-за опрокинувшегося бензовоза
На федеральной трассе в Приморском крае опрокинулся бензовоз с топливом
Участок федеральной трассы А370 "Уссури" между Алексеевкой и Уссурийском в Приморье перекрыли из-за разлива топлива из опрокинувшегося бензовоза. Прокуратура Надеждинского района края поставила на контроль ход и результаты административного расследования по факту аварии.
На федеральной трассе в Приморском крае опрокинулся бензовоз с топливом. Видео © Прокуратура Приморского края
"Около 11 часов 11 апреля 2024 года водитель грузового автомобиля Daewoo Prima допустил съезд с автомобильной дороги с последующим опрокидыванием в кювет. Отдельное внимание прокуратура уделит оценке экологических последствий разлива нефтепродуктов и полноты мер, принятых к его ликвидации и возмещению", — объявило надзорное ведомство.
В связи с разливом топлива временно ограничено движение на данном участке трассы, автомобилистам посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами через посёлок Раздольное. Сотрудники экстренных служб уже откачали топливо из повреждённого бензовоза в другую цистерну компании – владельца груза. Мероприятия проводились под контролем работников краевой противопожарной службы. Координировал работу на месте ДТП заместитель прокурора Надеждинского района Максим Яцун. Сейчас ограничения на трассе сняты.
Похожее ДТП ранее произошло на трассе М4 "Дон" в Ростовской области. Из-за опрокинувшегося бензовоза на дороге произошёл разлив топлива.