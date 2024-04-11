На боксёра-чемпиона Осипова завели ещё одно дело из-за порно со школьницами

На чемпиона России и СНГ по боксу Артура Осипова завели ещё одно уголовное дело сразу по двум статьям из-за склонения школьниц к съёмкам порно. По версии следствия, он выманивал у девочек кадры без одежды, пишет SHOT .

В этот раз против Осипова возбудили уголовные дела по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов". Таким образом, ему грозит до 10 лет тюрьмы по трём вменяемым ему статьям. Чемпион сейчас находится в СИЗО города Мичуринска Тамбовской области.