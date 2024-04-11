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11 апреля, 06:19

На боксёра-чемпиона Осипова завели ещё одно дело из-за порно со школьницами

Артур Осипов. Фото © Wikipedia / Vikushka68

Артур Осипов. Фото © Wikipedia / Vikushka68

На чемпиона России и СНГ по боксу Артура Осипова завели ещё одно уголовное дело сразу по двум статьям из-за склонения школьниц к съёмкам порно. По версии следствия, он выманивал у девочек кадры без одежды, пишет SHOT.

В этот раз против Осипова возбудили уголовные дела по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов". Таким образом, ему грозит до 10 лет тюрьмы по трём вменяемым ему статьям. Чемпион сейчас находится в СИЗО города Мичуринска Тамбовской области.

"Чёрную молнию" арестовали ещё прошлым летом по статье УК 135 "За развратные действия". По данным следствия, Осипов разослал фото своего полового органа 14-летним девочкам.

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Андрей Бражников
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