На боксёра-чемпиона Осипова завели ещё одно дело из-за порно со школьницами
Артур Осипов. Фото © Wikipedia / Vikushka68
На чемпиона России и СНГ по боксу Артура Осипова завели ещё одно уголовное дело сразу по двум статьям из-за склонения школьниц к съёмкам порно. По версии следствия, он выманивал у девочек кадры без одежды, пишет SHOT.
В этот раз против Осипова возбудили уголовные дела по статьям "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" и "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов". Таким образом, ему грозит до 10 лет тюрьмы по трём вменяемым ему статьям. Чемпион сейчас находится в СИЗО города Мичуринска Тамбовской области.
"Чёрную молнию" арестовали ещё прошлым летом по статье УК 135 "За развратные действия". По данным следствия, Осипов разослал фото своего полового органа 14-летним девочкам.