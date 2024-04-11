Пять мирных жителей ранены при ударе беспилотника ВСУ по маршрутке в ДНР

Украинские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на маршрутный автобус под Ясиноватой ДНР, в результате ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин

"В Ясиноватском районе на трассе Ясиноватая – Горловка боеприпасом, сброшенным с беспилотника на маршрутный автобус, ранены водитель и пассажиры: девочка-подросток 2006 г.р., мужчины 1970 и 1983 г.р., женщины 1974 и 1979 г.р.", –написал руководитель республики в телеграм-канале.

Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести, уточнил Пушилин. Также в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ в Кировском районе Донецка повреждён автомобиль.

Ранее Верховный суд ДНР вынес суровые приговоры азовцам*, которые также обстреливали мирных граждан ДНР. Установлено, что в 2022 году боевики устраивали "веерные" обстрелы в населённых пунктах, из-за чего были повреждены частные дома и социальные объекты. Все осуждённые получили по 26–27 лет строгого режима.