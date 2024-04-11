Мощный взрыв газа обрушил девятиэтажку в Кривом Роге, под завалами могут быть люди В Кривом Роге семь человек пострадали из-за взрыва газа в жилом доме 11 апреля, 07:42 Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Кривом Роге. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГС ЧС Украины по Днепропетровской области

В Кривом Роге на Украине произошёл взрыв бытового газа в жилой многоэтажке, пострадали семь человек. Под завалами рухнувших этажей могут находиться люди, сообщает украинская ГС ЧС по Днепропетровской области.

Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Кривом Роге. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГС ЧС Украины по Днепропетровской области

ЧП случилось в девятиэтажном доме в ночь на 11 апреля. Предположительно, газ взорвался на четвёртом этаже. Возникший пожар охватил около 120 квадратных метров. Частично обрушились несущие конструкции здания с третьего по пятый этажи. Семь человек получили травмы, трое из них госпитализированы. Ещё четверым помогли выбраться спасатели.

Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Кривом Роге. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГС ЧС Украины по Днепропетровской области

Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Кривом Роге. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГС ЧС Украины по Днепропетровской области

Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Кривом Роге. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ГС ЧС Украины по Днепропетровской области

Сейчас городские службы продолжают работу на месте происшествия. Идут поисково-спасательные работы и разбор завалов. Не исключено, что под обломками могут находиться жильцы дома, не сумевшие выбраться.

Ранее сообщалось, что газовоздушная смесь взорвалась в двухэтажном частном доме в дагестанском городе Избербаш. Ранения получили трое жильцов, среди которых маленький ребёнок. Пострадавшие госпитализированы.

Авторы Татьяна Миссуми