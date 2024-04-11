Журова предрекла чистки в МОК из-за молитв Баха "богам Вовану и Лексусу" Депутат Журова считает, что МОК накажет пресс-службу за беседу Баха с пранкерами 11 апреля, 08:01 Глава МОК Томас Бах. Обложка © AP / ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК), скорее всего, снимет с должностей сотрудников пресс-службы, которые не заметили подвоха и позволили российским пранкерам пообщаться с главой организации Томасом Бахом. Об этом сказала ТАСС олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Они уволят свою пресс-службу, другого тут предположить нельзя. Я видела и понимаю, какого же уровня политики, если они не распознали ситуацию. Там были Чебурашка, бутылка водки — все клише и атрибуты", — уточнила она.

Журова добавила, что Бах выглядел очень комично, вознося молитвы "богам Вовану и Лексусу". По её словам, это доказывает низкий интеллектуальный уровень чиновников МОК, которые согласны даже на такое, лишь бы насолить России. В самой беседе с пранкерами, по словам Журовой, Бах не сказал ничего нового, он лишь в очередной раз пригрозил будущим участникам Игр дружбы в России.

Напомним, пранкеры Вован и Лексус под видом "африканского политика" пообщались с руководителем МОК Томасом Бахом, который заявил в беседе, что все страны, согласившиеся приехать в РФ на Игры дружбы, автоматически будут считаться врагами Украины, поддерживающими "нарушение территориальной целостности" этой страны. В конце разговора Бах с подачи своего собеседника громко помолился "африканским богам Вовану и Лексусу", чтобы Игры дружбы в России не состоялись.

Авторы Татьяна Миссуми