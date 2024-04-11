Томас Бах вознёс молитву "африканским богам Вовану и Лексусу" ради новой пакости для России
Глава МОК Бах и вице-президент ЕК Схинас помолились "святым Вовану и Лексусу"
Глава МОК Томас Бах. Фото © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON
Все страны, которые согласятся участвовать в Играх дружбы, выберут сторону Российской Федерации в украинском конфликте, тем самым поддержав нарушение территориальной целостности Украины. Такое заявление в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сделал руководитель МОК Томас Бах.
Томас Бах и Маргаритис Схинас вознесли молитву "святым Вовану и Лексусу". Видео © Telegram / Вован и Лексус
"Было бы важно, чтобы африканские государства знали, что по причинам, указанным вице-председателем (Еврокомиссии Маргаритисом) Схинасом, участием в Играх дружбы эти страны и эти правительства принимают сторону в российско-украинской войне. И они встают на сторону России. В Играх дружбы они проявляют поддержку войны России на Украине и нарушения территориальной целостности Украины. В этом разница между этими двумя событиями", — утверждал спортивный функционер в разговоре с пранкером, считая что общается с африканским политиком.
А в финале пранка Томас Бах и вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас доказали готовность молиться любым богам, дабы насолить России. Загримированный под африканца Столяров предложил собеседникам соблюсти традицию и обратиться к "африканским богам Вовану и Лексусу", чтобы Игры дружбы уж точно не состоялись. Те положили руку на сердце и вознесли молитву "святым Вовану и Лексусу". Финалом разговора стало обвинение "африканца" в сговоре Баха со Схинасом, после которого он налил водку в стакан и показал своих друзей: скелета Йорика и Чебурашку.
Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в России с 19 по 29 сентября 2024 года. Ранее МОК призвал все страны и спортсменов отказаться от участия в спортивном мероприятии, потому что оно, по их словам, политизировано. Аналогичные призывы звучали от комитета и в конце 2023 года. А руководитель ВАДА намекнул атлетам, что если они примут участие в Играх дружбы, то это обернётся для них неприятными последствиями, тогда как генеральный директор антидопингового агентства сказал, что у Москвы нет права на проведение Игр, так как РУСАДА лишена необходимого для этого статуса.