Томас Бах вознёс молитву "африканским богам Вовану и Лексусу" ради новой пакости для России

Все страны, которые согласятся участвовать в Играх дружбы, выберут сторону Российской Федерации в украинском конфликте, тем самым поддержав нарушение территориальной целостности Украины. Такое заявление в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сделал руководитель МОК Томас Бах.

Томас Бах и Маргаритис Схинас вознесли молитву "святым Вовану и Лексусу". Видео © Telegram / Вован и Лексус

"Было бы важно, чтобы африканские государства знали, что по причинам, указанным вице-председателем (Еврокомиссии Маргаритисом) Схинасом, участием в Играх дружбы эти страны и эти правительства принимают сторону в российско-украинской войне. И они встают на сторону России. В Играх дружбы они проявляют поддержку войны России на Украине и нарушения территориальной целостности Украины. В этом разница между этими двумя событиями", — утверждал спортивный функционер в разговоре с пранкером, считая что общается с африканским политиком.