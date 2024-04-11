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11 апреля, 07:59

Подтопление грозит более чем 60 населённым пунктам в Тюменской области

В Тюменской области под угрозой подтопления находятся свыше 60 населённых пунктов. Об этом заявил представитель оперативных служб.

"В настоящее время существует угроза подтопления 63 населённых пунктов", — заявил он в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что в худшем случае из-за резкого роста уровня воды в реке Ишим могут оказаться подтоплены одноимённый город, а также Абатский, Викуловский и Ишимский районы. Согласно прогнозам, пик паводка в ишимских окрестностях наступит приблизительно к 22–23 апреля. В настоящее время ответственными службами укрепляются участки береговой линии, это позволит защитить от половодья жилые дома. Самолёт МЧС РФ доставил в Тюменскую область четыре километра быстровозводимых водоналивных дамб, которые препятствуют подтоплению территорий.

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Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил паводковую ситуацию в телефонном разговоре с руководителями Тюменской и Курганской областей — Александром Моором и Вадимом Шумковым. Президент подчеркнул, что аномальный рост уровня воды в регионах неизбежно приведёт к затоплениям, и дал губернаторам распоряжение заблаговременно принять все необходимые меры для помощи местным жителям и их вероятной эвакуации.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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