Понтонный мост через реку Томь сорвался с креплений из-за паводка в Кузбассе
Понтонный мост через реку Томь сорвался с опор из-за паводка. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура РФ
В Кемеровской области паводковые воды сорвали понтонный мост через реку Томь. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РФ.
Понтонный мост через реку Томь сорвался с опор из-за паводка. Видео © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура РФ
"По предварительным данным, сегодня ввиду паводковых явлений произошёл отцеп от береговых креплений понтонного моста через реку Томь в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбассе", — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что в результате инцидента "опасных последствий не наступило". Прокуратура начала проверку, будут установлены причины и обстоятельства повреждения моста.
Напомним, это не единственный регион, где этой весной разбушевались паводки. Более сложная ситуация обстоит в Оренбургской области, там подтоплены уже более 10 тысяч домов. Замглавы Оренбурга заявил, что вода в реке Урал поднялась почти на полметра, добравшись до отметки 965 сантиметров. Life.ru публиковал видео с затопленными участками. В Оренбурге даже затопило местный ипподром. А в Орске священники спасли старинные книги и иконы.