Понтонный мост через реку Томь сорвался с креплений из-за паводка в Кузбассе 10 апреля, 16:30 Понтонный мост через реку Томь сорвался с опор из-за паводка. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура РФ

В Кемеровской области паводковые воды сорвали понтонный мост через реку Томь. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РФ.

Понтонный мост через реку Томь сорвался с опор из-за паводка. Видео © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура РФ

"По предварительным данным, сегодня ввиду паводковых явлений произошёл отцеп от береговых креплений понтонного моста через реку Томь в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбассе", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в результате инцидента "опасных последствий не наступило". Прокуратура начала проверку, будут установлены причины и обстоятельства повреждения моста.

Авторы Татьяна Миссуми