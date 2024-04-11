Беглый убийца полицейского на байке заочно арестован в Подмосковье 11 апреля, 08:40 Место убийства полицейского в Подмосковье. Обложка © СУ СКР по Московской области

В Московской области заочно арестован мужчина, который убил полицейского, а его напарника ранил, после чего скрылся на мотоцикле. Его поиски продолжаются, сообщает региональный СК.

Место убийства полицейского в Подмосковье. Видео © СУ СКР по Московской области

"В Московской области местному жителю заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, а также заочно избрана мера пресечения", — уточнили в ведомстве.

Как установило следствие, 7 апреля двое полицейских пытались задержать в лесу возле посёлка Фряново мужчину, подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. На требование о проведении досмотра нарушитель достал пистолет и выстрелил в правоохранителей не менее шести раз. Один сотрудник МВД погиб, второй был ранен.

Сейчас обвиняемый объявлен в розыск, по документам он проживает в подмосковной Истре. В отношении него избрана мера пресечения о заочном аресте. Следователи уже провели осмотр места прошествия, найдены гильзы и предметы одежды, также допрошены свидетели.

Напомним, 7 апреля в Подмосковье было совершено нападение на полицейских. Один силовик погиб, второй находится в реанимации. После нападения было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. По предварительной информации, преступник скрылся с места преступления на мотоцикле и мог направиться в Петербург.

Авторы Татьяна Миссуми