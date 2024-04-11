В Москве ожидается весенний дождь и до +18
Синоптик Леус: 11 апреля в Москве ожидают до 18 градусов тепла и короткие дожди
В четверг, 11 апреля, в столице России прогнозируется переменная облачность с непродолжительными дождями и температура до плюс 18 градусов. Погоду в столице и области будет формировать малоактивный холодный атмосферный фронт, который пересекает регион с севера на юг, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Температура воздуха в Москве +16…+18°, по области +15…+20°. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что выше нормы", — говорится в прогнозе синоптика на сайте "Метеовести".
В Москве ожидается северо-западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Несмотря на понижение температурного фона в столице и области, показатели будут по-прежнему существенно выше своей апрельской нормы.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в европейской части России ожидаются погодные аномалии и все будни этой недели будут сопровождаться тёплой погодой. До конца недели уровень воды в реках может оставаться на опасной отметке, а потом понемногу пойдёт на спад. А снег, оставшийся кое-где в лесах Подмосковья, окончательно растает к концу недели.
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