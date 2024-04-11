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11 апреля, 09:10

Натасканный британцами десант ВСУ разгромлен при высадке на Тендровскую косу

ФСБ пресекла спланированную Британией высадку десанта ВСУ на Тендровскую косу

Обложка © Військово-Морські Сили ЗС України

Обложка © Військово-Морські Сили ЗС України

Сотрудники ФСБ и военнослужащие Министерства обороны РФ предотвратили спланированную британцами высадку десанта Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу в Херсонской области. Об итогах отражения атаки сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведённая операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов", — отметили в спецслужбе.

В результате боёв десант ВСУ был уничтожен, но не весь — российские военные пленили старшего солдата 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Евгения Горина.

Десант России высадился на правый берег Днепра и разгромил группировку ВСУ
Десант России высадился на правый берег Днепра и разгромил группировку ВСУ

ВСУ не первый раз пытаются взять этот рубеж и терпят неудачу. 29 февраля стало известно, что украинские военные пытались высадиться на Тендровской косе. Диверсионная группа элитного 73-го Морского центра ВМС Украины в итоге была разгромлена.

Андрей Бражников
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