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28 февраля, 21:34

Диверсанты ВМС Украины ликвидированы на Тендровской косе в Херсонской области

На юге Херсонской области уничтожены украинские диверсанты, пытавшиеся высадиться на Тендровской косе. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Диверсионная группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами", — написал он в телеграм-канале.

Информацию также подтвердил РИА "Новости" пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

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Ранее Life.ru писал, что актёра-диверсанта из "Глухаря" Кирилла Канахина* приговорили к пожизненному сроку. Против него возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена", "Организация террористического сообщества и участие в нём" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Он находился в составе диверсионно-разведывательной группы, проникшей на территорию Брянской области в марте 2023 года. В результате рейда погиб местный житель, а десятилетний ребёнок был ранен. В мае диверсанты ворвались в Белгородскую область. Пострадало 12 жителей. На данный момент Канахин* находится на Украине, перед судом он предстал заочно. Сейчас он объявлен в розыск.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

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Telegram / Минобороны России

Лариса Сафронова
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