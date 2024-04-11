Речные вокзалы Москвы готовы к открытию сезона летней навигации
Северный и Южный речные вокзалы подготовлены к открытию сезона летней навигации в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
Северный и Южный речные вокзалы готовы к открытию сезона летней навигации. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
"Обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады", — рассказал глава города.
В прошлом году количество поездок на речном транспорте составило 2,2 млн, что превысило показатели 2022 года на 22%. Собянин также упомянул открытие Южного речного вокзала, в котором завершилась реконструкция. Власти города запустили два регулярных маршрута речного электротранспорта. В этом году летний сезон навигации речных вокзалов в Москве стартует 24 апреля.
А ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая пройдёт от Москвы до Санкт-Петербурга, и заливке первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС (ЛАЭС).
Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин