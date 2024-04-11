Эколог раскрыл алгоритм действий властей на случай объявления паводков

Наступление паводка в Оренбуржье, который накрыл регион 5 апреля, подтопив уже более 10 тысяч домов, было ожидаемым исходом, потому что Росгидрометцентр осуществляет прогнозы по наступлению каких-либо погодных изменений за две-три недели. Об этом рассказал эколог Максим Лапушкин. Он также обратил внимание на то, что все меры к защите территорий всем уже давно известны и применяются.

"Это время необходимо, чтобы власти приняли меры к защите территорий, к эвакуации населения, подготовке инженерных сооружений. Обычно все это делается сразу вместе со сбросом воды из водохранилищ, чтобы приготовить пространство для приема паводных потоков", — отметил эколог в диалоге с телеканалом "360".

Вместе с тем эксперты отмечают, что Оренбургскую область в этом году подвела ещё и нестабильная погода зимой. Обильные снегопады прошли через резкую смену температур, и в результате в грунте образовался ледяной наст. Из-за него почва не смогла впитать всю влагу от растаявшего снега, и вода ушла в реки.